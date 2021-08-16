Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два человека пострадали в ДТП на востоке Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Два человека пострадали в ДТП на востоке Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Верхняя Первомайская улица, 19 Карта всех событий

ДТП произошло на востоке столицы, в результате пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 16 августа, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел возле дома №19 на улице Верхняя Первомайская. По словам источника, столкнулись два легковых автомобиля. Пострадал один из водителей, а также ребенок-пешеход. Причины столкновения не уточняются.

Пресс-служба ГИБДД в этот день поделилась печальной статистикой. За минувшую неделю в Москве в различных ДТП погибли семь человек. Всего произошло 148 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 174 человека.

Наиболее распространенным видом ДТП по-прежнему остается столкновение транспортных средств. За минувшую неделю было зафиксировано 68 таких случаев.

На втором месте — наезд на пешеходов (38 случаев). При этом в 14 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

Читайте также:
пострадавшиеДТПМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Соревнуется с Транссибом

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Все мнения
О проекте