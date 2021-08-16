Два человека пострадали в ДТП на востоке Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Верхняя Первомайская улица, 19 Карта всех событий

ДТП произошло на востоке столицы, в результате пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 16 августа, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел возле дома №19 на улице Верхняя Первомайская. По словам источника, столкнулись два легковых автомобиля. Пострадал один из водителей, а также ребенок-пешеход. Причины столкновения не уточняются.

Пресс-служба ГИБДД в этот день поделилась печальной статистикой. За минувшую неделю в Москве в различных ДТП погибли семь человек. Всего произошло 148 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 174 человека.

Наиболее распространенным видом ДТП по-прежнему остается столкновение транспортных средств. За минувшую неделю было зафиксировано 68 таких случаев.

На втором месте — наезд на пешеходов (38 случаев). При этом в 14 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.