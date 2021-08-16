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Семь человек погибли в ДТП в Москве на минувшей неделе

Илья Ашуров

Происшествия
Семь человек погибли в ДТП в Москве на минувшей неделе
Фото: Госавтоинспекция Москвы

На минувшей неделе в Москве произошло 148 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 174 человека и еще семь погибли. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Наиболее распространенным видом ДТП по-прежнему остается столкновение транспортных средств. За минувшую неделю было зафиксировано 68 таких случаев.

На втором месте — наезд на пешеходов (38 случаев). При этом в 14 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

Еще в 19 случаях машины врезались в стоящие транспортные средства или препятствия. Также жертвами наезда становились велосипедисты. Они попадали в ДТП 13 раз.

В ГИБДД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также контролировать безопасную дистанцию.

— Обращаем внимание водителей на важность использования ремней безопасности, а при перевозке юных пассажиров — специальных детских удерживающих устройств, подобранных в соответствии с ростом и весом ребенка, — говорится в сообщении ведомства.

По сравнению с предшествующей неделей количество ДТП увеличилось. Так, в период с 2 по 8 августа в Москве произошло 133 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 155 человек.

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