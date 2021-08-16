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Столичные водители могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом до 26 августа

Михаил Алимов

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Столичные водители могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом до 26 августа
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Продлить абонементы на парковки со шлагбаумом в Москве на сентябрь можно до 26 августа. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

— С 27 августа все места, на которые водители не успели продлить абонемент, поступят в общую продажу, — предупреждает ведомство в своем Telegram-канале.

Желающие приобрести абонемент на октябрь могут это сделать начиная с 1 сентября при условии, что на выбранной парковке остались свободные места. Сентябрьские абонементы можно продлить на октябрь с 1-е по 25-е число первого осеннего месяца.

В разделе «Парковки со шлагбаумом» на сайте parking.mos.ru указаны адреса парковок, количество мест на них и стоимость абонементов.

Недавно сообщалось, что новые парковочные места появятся на юго-востоке Москвы. Места под парковки появились в связи с тем, что несколько улиц в округе в ближайшее время станут односторонними. Так, с 18 августа транспорт сможет двигаться только в одну сторону по дублеру Волгоградского проспекта на участке от дома 32, корпус 45 до дома 32 ,корпус 7, а также еще одном участке.

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