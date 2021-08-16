Коммерческие перевозчики Москвы выйдут на два последних маршрута по новым контрактам с 17 августа

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Автобусы № 244 и 606 от коммерческих перевозчиков начнут ездить с 17 августа. Это два последних маршрута по новым контрактам, сообщает в понедельник, 16 августа, пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

— При разработке новой маршрутной сети коммерческих перевозчиков мы пересмотрели действующие маршруты: часть поменяли или объединили, у других поменяли номер для удобства. Это необходимо, чтобы сделать маршруты понятнее, а время в пути короче, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что четыре коммерческих перевозчика начали движение на 157 маршрутах. Контракты с ними заключаются на три, пять и семь лет. Об изменениях подробнее можно узнать на сайте мэра Москвы.

Недавно Мосгортранс сообщил, как в городе создается лучший наземный транспорт. Заместитель генерального директора предприятия Алексей Фомичев рассказал, как обновляется автобусный парк, какие новые сервисы появились для пассажиров и как обеспечивается безопасность. Он заявил, что около 2,5 миллиона пассажиров ежедневно выбирают наземный транспорт. Более 7,5 тысячи современных автобусов и более 650 инновационных электробусов выходят на линии.