Ольгу Васильеву утвердили в должности президента Российской академии образования

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Президент России Владимир Путин утвердил бывшего министра просвещения Ольгу Васильеву на пост президента Российской академии образования (РАО). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 августа.

— Утвердить Васильеву Ольгу Юрьевну в должности президента Российской академии образования, — говорится в документе.

До этого Путин освободил ее от должности председателя попечительского совета РАО. Васильева с 2016 по 2018 год занимала пост министра образования и науки, а после реорганизации ведомства до января 2020 года была министром просвещения.

В марте 2020 года президент назначил ее председателем попечительского совета РАО, отмечает ТАСС.

16 августа Путин присвоил звание генерала армии главнокомандующему Воздушно-космическими силами Сергею Суровикину. Звание Героя России Суровикину присвоили 8 декабря 2017 года за мужество и героизм во время выполнения воинского долга в Сирии. Он также награжден орденом Святого Георгия IV степени, орденами Мужества и «За военные заслуги».