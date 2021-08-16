Две полосы перекрыты из-за ДТП на Ставропольской улице в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

На Ставропольской улице в столице произошло ДТП. Перекрыты две полосы движения. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 16 августа, сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, столкнулись три автомобиля. Известно, что один человек оказался зажат. Обе полосы перекрыты в сторону области.

Пресс-служба ГИБДД в этот день поделилась печальной статистикой. За минувшую неделю в Москве в различных ДТП погибли семь человек. Всего произошло 148 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 174 человека.

Наиболее распространенным видом ДТП по-прежнему остается столкновение транспортных средств. За минувшую неделю было зафиксировано 68 таких случаев.

На втором месте — наезд на пешеходов (38 случаев). При этом в 14 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.