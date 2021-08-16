Названы три знака зодиака, представительницы которых могут выйти замуж за миллионера

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Астрологи назвали три знака зодиака среди женщин, которые смогут быть рядом с уверенными в себе и состоятельными мужчинами.

Тельцы

Представительницы этого знака смотрят на брак как на проект, в который необходимо вложить множество сил. Они любят создать комфортные условия в семье, но взамен требуют амбиции и большой потенциал.

Женщинам-Тельцам кажется, что их любовь и отсутствие меркантильности будут мотивировать партнера постоянно развиваться и приумножать состояние.

Весы

Такие женщины мудры и заботливы — они знают себе цену и поэтому всегда замечательно выглядят. Мужчины ценят женщин-Весов из-за того, что им без труда удается совмещать карьеру и семью. Спокойствие и внутренний баланс позволяют этому знаку зодиака уживаться с мужчинами, у которых есть завышенные требования и сложный характер.

Рыбы

Представительницы этого знака готовы поддержать мужчину в сложной ситуации, а развитая эмпатия дает им возможность понять вторую половинку с полуслова. Богатый супруг будет счастлив жить с женщиной-Рыбой, ведь она наполнит его жизнь умиротворением, комфортом и любовью, отмечает Пятый канал.

16 августа астрологи рассказали, с представителями каких знаков зодиака следует быть более осторожными. Например, самыми свирепыми и упрямыми эксперты назвали Скорпионов.

Отменная память позволяет представителям этого знака не забыть оскорбления и малейшие ссоры. Скорпионы настолько злопамятны, что никогда не простят человека, если он однажды причинил хоть немного страданий. Однако случается, что представители знака делают вид, что простили человека, но на самом деле они ненавидят его и жаждут мести.

Кроме того, с виду тихие и робкие Рыбы в глубине души не смогут вновь полюбить тех, кто обидел их. Сперва представители этого знака копят претензии, а в удобный для них момент выливают этот поток злобы и даже мстят. При этом Рыбы отличаются прекрасной коммуникабельностью, поэтому их обидчика долгое время будут осуждать в общей компании.