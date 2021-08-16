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Теннисистка Анастасия Павлюченкова не сыграет на турнире в Цинциннати из-за отсутствия визы

Михаил Алимов

Спорт
Теннисистка Анастасия Павлюченкова не сыграет на турнире в Цинциннати из-за отсутствия визы
Фото: instagram/nastia_pav

Россиянка Анастасия Павлюченкова снялась с теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати из-за отсутствия у нее американской визы. Об этом спортсменка сообщила в своем Twitter-аккаунте.

— К сожалению, мне пришлось отказаться от участия в турнире в Цинциннати. Я все еще нахожусь в Канаде и жду визу в США. Надеюсь, что скоро ее получу и успею к US Open, — написала она.

Турнир состоится с 16 по 22 августа, а его призовой фонд составит 1,8 миллиона долларов. Еще один турнир Us Open, о котором упомянула Павлюченкова, пройдет с 30 августа по 12 сентября этого года.

Недавно сообщалось, что еще один российский теннисист Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс». В финале он обыграл американского теннисиста Райли Опелку — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 25 минут.

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