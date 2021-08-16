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Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс»

Юлия Курганова

Спорт
Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс»
Фото: instagram.com/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.

Первая ракетка турнира Медведев в финале обыграл американского теннисиста Райли Опелку — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 25 минут.

Для Медведева это 12-й титул ATP в одиночном разряде в карьере и третий в 2021 году.

Теннисист Медведев резко ответил на провокацию журналиста на Олимпиаде в Токио. Задавая вопрос, представитель иностранного СМИ назвал всех спортсменов из России «читерами» (жуликами, мошенниками — прим. «ВМ»).

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