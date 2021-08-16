Более миллиона человек стали гостями музея «История Московской железной дороги» за 10 лет

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

За десятилетие экспозицию музея «История Московской железной дороги», находящуюся возле Павелецкого вокзала, увидели более миллиона человек. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— 10 лет назад, в августе 2011 года, у Павелецкого вокзала в Москве был открыт музей «История Московской железной дороги», экспозиция которого, посвященная истории развития и становления железнодорожного транспорта, стала единственной в мегаполисе. За прошедшие годы на экскурсиях здесь побывали более миллиона москвичей и гостей столицы самого разного возраста, — говорится в сообщении пресс-службы.

Единственный сохранившийся паровоз серии У-127 с багажным вагоном № 1691 стал центральным элементом экспозиции за это время. Вокруг него в 1980-х годах был построен павильон, рассказывающий о прошлом, настоящем и будущем МЖД. Здесь посетителей знакомят с историей, достижениями инженеров и географией распространения железнодорожных сетей.

Также в музее хранятся фото и киноматериалы, которые позволят гостям стать частью определенной эпохи — пассажиром купе первого класса, или участником революционной борьбы начала XX столетия.

Музей проводит и выездные выставки, а сейчас работает над созданием новой экспозиции в здании железнодорожного вокзала «Узловая-I», передает агентство городских новостей «Москва».

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