Более миллиона человек стали гостями музея «История Московской железной дороги» за 10 лет
За десятилетие экспозицию музея «История Московской железной дороги», находящуюся возле Павелецкого вокзала, увидели более миллиона человек. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
— 10 лет назад, в августе 2011 года, у Павелецкого вокзала в Москве был открыт музей «История Московской железной дороги», экспозиция которого, посвященная истории развития и становления железнодорожного транспорта, стала единственной в мегаполисе. За прошедшие годы на экскурсиях здесь побывали более миллиона москвичей и гостей столицы самого разного возраста, — говорится в сообщении пресс-службы.
Единственный сохранившийся паровоз серии У-127 с багажным вагоном № 1691 стал центральным элементом экспозиции за это время. Вокруг него в 1980-х годах был построен павильон, рассказывающий о прошлом, настоящем и будущем МЖД. Здесь посетителей знакомят с историей, достижениями инженеров и географией распространения железнодорожных сетей.
Также в музее хранятся фото и киноматериалы, которые позволят гостям стать частью определенной эпохи — пассажиром купе первого класса, или участником революционной борьбы начала XX столетия.
Музей проводит и выездные выставки, а сейчас работает над созданием новой экспозиции в здании железнодорожного вокзала «Узловая-I», передает агентство городских новостей «Москва».
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