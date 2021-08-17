Москва возглавила рейтинг регионов по числу самозанятой молодежи

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В Москве зарегистрировано 7,9 тысячи самозанятых граждан в возрасте до 18 лет — больше, чем в любом другом субъекте РФ. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы.

Второе место по числу самозанятой молодежи занимает Санкт-Петербург (3,1 тысячи человек), замыкает тройку Московская область (2,7 тысячи). Высокие позиции также у Республики Татарстан (2,3 тысячи) и Краснодарского края (1,8 тысячи).

Всего по состоянию на 1 августа 2021 года число плательщиков налога на профессиональный доход в возрасте до 18 лет составило почти 41 тысячу человек. В начале года несовершеннолетних самозанятых было в два раза меньше — 19,5 тысячи. В июле 2020 года показатель превышал 17,5 тысячи.

Как рассказали в Федеральной налоговой службе, несовершеннолетние самозанятые в основном работают в сфере маркетинга и рекламы, в области информационных технологий, а также оказывают услуги доставки.

Глава центра молодежных инициатив АНО «Агентство стратегических инициатив» Александр Вайно связал рост числа самозанятой молодежи с повышением правовой и предпринимательской культуры у нового поколения, а также с простотой регистрации граждан в этом налоговом режиме и выгодной ставкой сбора.

Вайно рассказал, что несовершеннолетние самозанятые в основном представлены в бытовых или креативных сферах: фото- и видеосъемка на заказ, удаленная работа через электронные площадки, реализация продукции собственного производства, пишут «Известия».

В Москве 16 августа стартовала онлайн-программа «Бизнес-уик-энд. Компетенции», в рамках которой участники смогут освоить навыки, которые помогут стать самозанятым или начать собственное дело. Регистрация на первые три направления программы уже открыта.