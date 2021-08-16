Московская онлайн-программа для желающих стать самозанятыми начала работу

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В столице стартовала онлайн-программа «Бизнес-уик-энд. Компетенции», в рамках которой участники смогут освоить навыки, которые помогут стать самозанятым или начать собственное дело. Регистрация на первые три направления программы уже открыта.

— Впервые программу «Бизнес-уик-энд. Компетенции» запустили в прошлом году по трем направлениям — созданию сайта, контент-менеджменту и ведению корпоративных соцсетей. В итоге обучение прошли более тысячи человек, из которых около 350 зарегистрировались в качестве самозанятых для дальнейшей работы, — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В этом году спектр предложенных для освоение профессий значительно расширился. Теперь участники могут выбрать для освоения одну из 20 специальностей: редактор фото, таргетолог, пепетитор, event-менеджер, копирайтер, специалист кол-центра, , тестировщик программного обеспечения, CRM-маркетолог и другие. Продолжительность каждой программы колеблется от двух до трех недель в зависимости от направления.

Для участия необходимо подать заявку до конца ноября. Занятия будут проходить в онлайн-формате, в группах до пяти человек. Наставниками будут профессионалы из своих областей деятельности, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Получить более подробную информацию о программе можно на портале проекта «Бизнес-уик-энд».

16 августа новый онлайн-курс «Самооценка и уверенность в себе» также запускает центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград». Слушатели узнают о техниках и стратегиях, которые могут помочь раскрыть внутренний потенциал и построить успешную карьеру.