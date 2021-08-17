Глава «Вектора» спрогнозировал появление вакцин с двумя-тремя штаммами COVID-19

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Технологический процесс выпуска вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» претерпел определенные изменения. О том, с чем это связано, рассказал директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«ЭпиВакКорона» состоит из трех пептидов — коротких белков, копирующих такие же белки в шипе COVID-19. Они прикреплены к белку-носителю. На выходе его получалось значительно меньше, чем первых двух при тех же условиях производства, что ограничивало количество доз препарата. Применяя все форматы масштабирования, «Вектор» вышел только на миллион доз в месяц. Однако когда специалисты попробовали соединить второй и третий пептиды, такой проблемы не возникло.

Поскольку был изменен производственный цикл, требуется проведение полного цикла исследований: доклинических, которые начались в конце декабря 2020 года, и клинических, стартовавших в середине апреля 2021 года, рассказал Максютов.

Модернизированный препарат получил название «ЭпиВакКорона-Н». 10 августа разработчики представили в Министерство здравоохранения РФ уточненные документы по вакцине. Глава «Вектора» выразил уверенность в том, что регулятор имеет все данные, чтобы принять решение по регистрации вакцины «ЭпиВакКорона-Н» по двукратной схеме вакцинации в течение августа. Предположительно, через два месяца можно будет говорить о внесении изменений в инструкцию с включением новой трехкратной схемы вакцинации.

Максютов отметил, что при формировании иммунитета от коронавируса правильнее всего было бы поступать, как с сезонным гриппом: применять вакцины, построенные на основе актуальных штаммов. Эксперт выразил уверенность в том, что такая работа будет проводиться, следующие антиковидные вакцины будут содержать сразу два-три штамма.

Глава «Вектора» подчеркнул, что центр сосредоточен прежде всего на удовлетворении внутреннего спроса на вакцину, однако уже заключены контракты с Венесуэлой и Бразилией. В целом поступило более 50 обращений от стран либо на поставку «ЭпиВакКороны», либо на трансфер производства, пишут «Известия».

Результаты промежуточных испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной специалистами центра «Вектор» Роспотребнадзора, показали: иммунологическая эффективность препарата составляет 79 процентов. Как пояснила заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих, если в испытаниях найдено 79 процентов людей с обнаруженными антителами IgG, это так называемая иммунологическая эффективность вакцины. При этом важно не путать ее с эпидемической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле.