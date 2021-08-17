Юрист рассказал, кто может рассчитывать на списание долгов по кредитам

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Списание кредитов происходит в двух случаях – при банкротстве и при истечении срока исковой давности, рассказал ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.

Эксперт уточнил, что в случае банкротства имущество должника, на которое может быть обращено взыскание по закону, продается с аукциона и делится между кредиторами. Очередность получения возмещения регулируется статьей 134 закона «О несостоятельности».

После процедуры банкротства гражданин на несколько лет лишается возможности брать кредиты, открывать компании и занимать определенные должности.

Срок исковой давности по долгам составляет три года, однако важно определить начало его исчисления. В первом случае три года начинают идти с момента внесения последнего платежа или контакта банка с должником, во втором – с момента истечения срока кредитного договора. Второй вариант не может применяться к кредитным картам, поскольку у них срока истечения фактически нет.

Фактически как только банк обнаружил просрочку и уведомил об этом заемщика, начинается срок исковой давности. Передача дела коллекторам или в другой банк на срок исковой давности не влияет, подчеркнул Уткин.

Течение срока исковой давности может быть прервано после контакта должника с банком по вопросу задолженности, из-за изменений договора между банком и заемщиком в двустороннем порядке, после заявления заемщика на изменение условий кредита или рефинансирование (реструктуризацию) либо после полного погашения долга.

Тем не менее, банк может пытаться взыскать задолженность и после истечения срока исковой давности, предпринимая попытки связаться с должником или его окружением. В таком случае нужно обращаться в суд за закрытием обязательств по истечению срока, рассказал эксперт.

Юрист также напомнил, что по закону наследуется не только имущество, но и долги усопшего, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. Долги делятся поровну между наследниками и выплачиваются ими, либо наследники договариваются с кредиторами о рассрочке или списании части долга и штрафов, рассказал Уткин агентству «Прайм».

По состоянию на 1 июля 2021 года задолженность физических лиц перед банками достигла отметки в 23,9 триллиона рублей. С начала года этот показатель возрос на 2,3 триллиона, свидетельствуют данные Банка России.