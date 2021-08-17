Дилеры предупредили о дефиците машин Lada

Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

Российские автодилеры сообщают о дефиците автомобилей Lada в стране из-за дефицита электронных комплектующих и планового отпуска сотрудников «АвтоВАЗа».

Как отметил генеральный директор группы «Прагматика» и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владислав Рыдаев, в дефиците, в частности, самая популярная модель линейки, Lada Granta. Эксперты полагают, что подобное положение продлится до начала осени, если не ухудшится ситуация с комплектующими.

Глава совета директоров «БН-Моторс» и вице президента РОАД Алексей Подщеколдин указал, что дефицит существует по всем моделям Lada в той или иной степени. При этом «АвтоВАЗ» уверяет, что в сентябре разрешит эту ситуацию.

Подщеколдин уточнил, что нехватка машин фиксируется не только среди брендов, автомобили которых собирают в России, но и среди импортных.

В «Автомире» также рассказали, что «как по этой модели (Lada Granta), так и по всем другим моделям плохо», В компании спрогнозировали смещение покупательского спроса в сторону подержанных автомобилей, сообщает РИА Новости.

Автовладельцам стоит ожидать также роста цены на бензин: до конца года они подскочат на восемь процентов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.