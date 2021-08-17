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К отопительному сезону в Москве уже подготовили 92 процента объектов

Полина Долганова

Город
К отопительному сезону в Москве уже подготовили 92 процента объектов
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

К новому отопительному сезону в Москве уже готовы 92 процента городских объектов. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, суммарно специалисты подготовят в столице более 74 тысяч объектов. Среди них будет 34 тысячи жилых домов, 8,9 тысячи социальных объектов и 30,5 тысячи нежилых и административных зданий.

Заммэра добавил, что работы ведутся согласно графику. Подготовку к отопительному сезону планируется завершить до 1 сентября.

Бирюков отметил, что проведение гидравлических испытаний на инженерных сетях является одним из основных этапов подготовки. Протяженность таких сетей составляет 17 тысяч километров. Проверка позволяет выявить ненадежные участки и быстро привести их в порядок. Так в Москве обеспечивается бесперебойное теплоснабжение.

— Выполняются мероприятия на объектах теплогенерации, среди которых 13 ТЭЦ, почти 90 районных и квартальных тепловых станций и 99 малых котельных, — сообщил Петр Бирюков.

Каждый год плановые ремонтные работы проводят более чем на 22 тысячах пунктов теплоподачи. Специалисты ежегодно проверяют свыше 13 тысяч квадратных километров водопроводных сетей, более 116 тысяч километров электросетей и около 21 тысячи подстанций, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что благодаря выданной мощности была повышена надежность энергоснабжения склада для хранения театрального реквизита и музейных фондов в ТиНАО. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник, 31 мая.

Чтобы обеспечить складской комплекс надежным энергоснабжением, сотрудники «Россети Московский регион» построили распределительную и четыре трансформаторные подстанции, а также проложили более девяти километров кабельных линий 10 кВ. Отмечается, что энергетическая мощность фондохранилища составляет 5,9 МВт.

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