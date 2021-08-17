Россиянам рассказали о периодах наибольшей активности мошенников

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Активность мошенников обычно увеличивается накануне длинных выходных, особенно в мае и декабре, а в настоящее время у них — период затишья. Об этом рассказал главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Он отметил, что сезонное затишье объясняется период отпусков, но уточнил, что глобального спада мошенничества в стране нет.

— Есть два пика наибольшей активности мошенников, и не только телефонных. Первый — это май, и второй — это конец декабря, то есть пики, приурочены к длинным выходным, — приводят слова эксперта РИА Новости.

По данным Банка России, доля социальной инженерии в телефонном мошенничестве за первые три месяца этого года снизилась до 56,2 с 64 процентов, при этом кибермошенники сумели похитить в 1,6 раза больше средств.

Юрист и риелтор Герман Борисов назвал два способа, при помощи которых мошенники могут лишить недвижимости — подделкой электронной цифровой подписи (ЭЦП) и паспорта владельца недвижимости. Однако все эти действия злоумышленников обратимы.