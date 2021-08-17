Москвичи смогут направить призовые баллы на благотворительность по программе «Миллион призов»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

К акции #ВыбираемВместе, которая проходит в рамках программы «Миллион призов», присоединились уже 49 благотворительных организаций. Теперь к списку тех, кто может помочь нуждающимся, добавились и сами жители Москвы. Те горожане, которые выиграют по программе какие-либо призовые баллы, смогут направить их на благое дело.

Всего победители акции получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будет голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.

Чтобы стать участником программы, необходимо принять участие в электронном голосовании, которое состоится с 17 по 19 сентября. Сделать это смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru, передали на официальном сайте мэра Москвы.

С момента запуска электронного голосования на выборы в Госдуму РФ жители столицы подали более 750 тысяч заявок на участие в нем. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы и руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.