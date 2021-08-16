Более 750 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании в сентябре

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

С момента запуска электронного голосования на выборы в Госдуму РФ жители столицы подали более 750 тысяч заявок на участие в нем. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы и руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

— В Москве подано 750 тысяч заявлений на дистанционное электронное голосование, — рассказал он ТАСС.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Заявление для участия в электронном голосовании можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Предварительно потребуется пройти процедуру регистрации, сделать это нужно до 23:59 13 сентября. Также участие в онлайн-голосовании предполагает выполнение трех условий: наличие гражданства РФ, регистрация в Москве и обладание активным избирательным правом.

Более подробную информацию об электронном голосовании можно получить на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно москвичам рассказали, где можно получить ответы на вопросы о процедуре онлайн-голосования. Задать вопросы о событии, которое пройдет с 17 по 19 сентября, можно по телефону, электронной почте, а также при помощи чат-бота на сайте mos.ru.