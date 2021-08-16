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Москвичам рассказали, где можно задать вопросы об онлайн-голосовании

Илья Ашуров

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Москвичам рассказали, где можно задать вопросы об онлайн-голосовании
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Задать вопросы об онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября, можно по телефону, электронной почте, а также при помощи чат-бота на сайте mos.ru. Об этом в понедельник, 16 августа, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Горячая линия по вопросам о предстоящем электронном голосовании доступна по телефону +7 (495) 539-56-56. Специалисты кол-центра ответят на интересующие вопросы и помогут решить возникшие при регистрации на голосование проблемы. Также при необходимости они подробно расскажут, как подать заявления для участия в онлайн-голосовании.

Сообщить о проблеме, связанной с регистрацией или голосованием, можно и по почте support-vybory@mos.ru. В письме нужно будет детально описать возникшую проблему и указать привязанный к личному кабинету на mos.ru номер телефона или СНИЛС.

На сайте mos.ru можно воспользоваться чат-ботом. Для этого нужно кликнуть на значок в правом нижнем углу экрана, а затем нажать на кнопку «Соединить с оператором».

Кроме того, жители столицы могут обращаться в единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77. В этом случае можно получить информацию не только об электронном голосовании, но и о голосовании на участках, сообщается на сайте мэра.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Заявление для участия в электронном голосовании можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Предварительно потребуется пройти процедуру регистрации, сделать это нужно до 23:59 13 сентября. Также участие в онлайн-голосовании предполагает выполнение трех условий: наличие гражданства РФ, регистрация в Москве и обладание активным избирательным правом.

Более подробную информацию об электронном голосовании можно получить на официальном сайте мэра Москвы.

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