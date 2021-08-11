Москвичам объяснили, как зарегистрироваться на электронное голосование

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С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Заявление для участия в электронном голосовании можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Предварительно потребуется пройти процедуру регистрации, сделать это нужно до 23:59 13 сентября. Также участие в онлайн-голосовании предполагает выполнение трех условий: наличие гражданства РФ, регистрации в Москве и обладание активным избирательным правом.

Для голосования на mos.ru потребуется полная учетная запись. Наиболее простой способ подать заявление в приложении «Моя Москва» — нажать на соответствующий баннер на главной странице. В приложении «Госуслуги Москвы» необходимо открыть раздел «Услуги», а затем выбрать опцию «Подача заявления на дистанционное электронное голосование».

Видео: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более подробную информацию об электронном голосовании можно получить на официальном сайте мэра Москвы.

30 июля сообщалось о завершении проверки системы электронного голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящих. Тогда за два дня тестирования было выдано 146 593 бюллетеня.