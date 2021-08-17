51 страна подтвердила участие в ВЭФ-2021

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Более полусотни стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

— На сегодняшний день подтвердилась 51 страна, но время еще есть. У нас прошлый форум был рекордный — 65 стран, мы не так далеко. Будем продолжать приглашать, — заявил Трутнев, передает «РИА Новости».

Во вторник, 17 августа, Юрий Трутнев осмотрел объекты ВЭФ — в том числе кампус ДВФУ и набережную кампуса, где пройдет выставка «Улица Дальнего Востока». Кроме того, он также оценил ход подготовки Владивостока к ВЭФ-2021.

При этом полпред президента в ДФО сообщил, что число гостей форума во Владивостоке в этом году будет сокращено вдвое в сравнении с 2019 годом. Так, в мероприятии примут участие до четырех тысяч человек. Все гости ВЭФ предупреждены, что приезжать нужно без сопровождающих.

— Мы «поджали» количество участников. Предупредили всех наших уважаемых гостей, что желательно присутствие на ВЭФ без сопровождающих лиц, это практически вдвое сокращает число участников форума — с 8 тысяч позапрошлого года до 4 тысяч. Но мы считаем, что форум не много потеряет, потому что основные участники — руководители компаний, органов госуправления стран АТР, — уверен Трутнев.

Одной из ключевых на Восточном экономическом форуме, по мнению журналиста Тимофея Баженова, должна стать тема лесовосстановления, ведь пожары и незаконная вырубка нанесли колоссальный вред экологии Сибири и Дальнего Востока.