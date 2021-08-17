Москвичам рассказали, как начать карьеру в столичном метро

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

В настоящее время в Московском метрополитене работает более 65 тысяч человек. По словам главы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в столичном метро более половины сотрудников также являются гражданами моложе 35 лет.

Только с начала 2021 года на работу в метро устроились 184 выпускника московских высших учебных заведений. Устроиться на работу в подземку могут и те, кто все еще продолжает получать профессиональное образование.

Об условиях для молодых специалистов метро рассказали молодой электромонтер Александр Винокуров и командир студенческого отряда транспортного комплекса Москвы Екатерина Бакотина.

Студенческий отряд был создан в 2015 году. В настоящее время его возглавляет Екатерина Бакотина, которая еще пять лет назад стажировалась в центре профориентации метрополитена по программе правительства Москвы.

По ее словам, перед началом работы она прошла несколько собеседований на должность сотрудника столичного метро.

— Я прошла несколько собеседований, и меня утвердили руководителем студенческого отряда. Мое образование максимально подходит для этой должности — организация работы с молодежью и социология, — рассказала Бакотина.

Она подытожила, что благодаря отряду студенты вузов могут пройти практику, а после — трудоустроиться в метро.

Александр Винокуров работает в Московском метрополитене с октября 2020-го. Он занят на должности электромонтера тяговой подстанции и одновременно изучает электроснабжение в Российском университете транспорта.

Свой путь специалист также начал со студенческого отряда в 2017 году. Позже он стал его командиром в своем вузе и возглавил там отряд электромонтеров и связистов.

— Когда человек приходит на производство, он работает как все, его назначают на реальную рабочую должность. Студент получает такую же зарплату, как и любой другой сотрудник, выполняющий такую же работу. И все довольны. Для университета закрыт вопрос с практикой, студент получил бесценный опыт, запись в трудовую книжку, профессиональные связи и деньги, что тоже немаловажно, — отметил Винокуров.

Попасть в студотряд транспортного комплекса можно через вузы и колледжи, а также по электронной почте studotryad@mosmetro.ru.

Отряд работает в течение всего года. По итогам собеседования и медкомиссии всех желающих принимают в его ряды.

Так, в 2020 году 245 членов студенческого отряда были приняты на работу в столичное метро. С начала 2021 года в подземку устроились 235 выпускников отряда.

Всего в Московском метрополитене представлено более 200 специальностей, поэтому каждый может выбрать работу себе по душе. Средняя зарплата для начинающих специалистов составляет примерно 67 тысяч рублей.

Если молодой специалист не хочет становиться участником студотряда, он может напрямую обратиться в единый центр подбора персонала транспортного комплекса по телефону +7 (495) 622-22-22.

Доступные вакансии также можно найти на сайте центра или отправить резюме по почте rabota@mosmetro.ru, передали на официальном сайте мэра Москвы.