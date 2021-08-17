Корпус Центра глазных болезней имени Гельмгольца реконструируют в Москве

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Специалисты займутся реконструкцией корпуса № 5 Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) глазных болезней имени Гельмгольца. В частности, там будет возведена новая пристройка к зданию. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, проект реконструкции предусматривает проведение монтажных работ на входной группе, которые позволят выполнить функциональное зонирование. Изменения помогут в будущем использовать помещение более эффективно, а также повысят доступность медобслуживания.

На первом этаже здания возведут вестибюли, которые будут по площади превышать размер предыдущих. Также в помещении появятся пост охраны, гардероб и санузлы для пациентов и сотрудников центра.

Корпус № 5 будет оформлен в таком же стиле, как и соседние постройки НМИЦ, имеющие облик исторических объектов.

Общественные обсуждения по реконструкции проходили с 11 по 17 августа. Горожане задали свои вопросы и высказали предпочтения в рамках проекта «Активный гражданин». Теперь разработчики плана работ на объекте ознакомятся со всеми пожеланиями и рассмотрят идеи москвичей, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что пять новых медицинских стационаров построят в Москве. Земельные участки выделит Градостроительно-земельная комиссия.

Первое здание расположится на территории НИИ имени Н. В. Склифосовского. Там появится также вертолетная площадка. Кроме того, комплексы возведут при ГКБ № 15 имени О. М. Филатова и Больницы имени М. Е. Жадкевича.

Уточняется, что объекты будут многоэтажными.