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Янукович назвал самую страшную ошибку Украины за последние 30 лет

Василий Плиткин

В мире
Янукович назвал самую страшную ошибку Украины за последние 30 лет
Фото: Скриншот видео Youtube / youtube.com/watch?v=Catkat_BX4A

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой его страны за последние три десятка лет стал отказ от добрососедских отношений с Россией.

— По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней, — обратился к соотечественникам бывший президент.

Янукович также подчеркнул, что реализация проекта «Украина как Антироссия» обернулась украинской катастрофой, передает ОСН.

Он также добавил, что США рассматривали партнерские отношения Москвы и Киева как угрозу возвращения РФ в мировую политику.

Ранее японский журналист назвал сближение Украины с Китаем «горькой пилюлей» для нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Журналист отметил, что из-за прохладного отношения к Киеву со стороны Соединенных Штатов и стран Европейского союза (ЕС), на поддержку которых Зеленский рассчитывает в отношениях с РФ, глава государства был вынужден сближаться с КНР. Президент Украины считает, что в Вашингтоне не воспринимают его всерьез.

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