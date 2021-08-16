Японский журналист назвал «горькой пилюлей» для Зеленского сближение с КНР

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Сближение Украины с Китаем является «горькой пилюлей» для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом написал автор японского издания Nihon Keizai.

Он отметил, что из-за прохладного отношения к Киеву со стороны Соединенных Штатов и стран Европейского союза (ЕС), на поддержку которых Зеленский рассчитывает в отношениях с РФ, глава государства был вынужден сближаться с КНР. Президент Украины считает, что в Вашингтоне не воспринимают его всерьез, уверен журналист.

— Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем — это горькая пилюля, — сказано в статье.

Зеленский начал «взвешивать на одной чаше весов» страны Запада и Китай. При этом подчеркивается, что развитие отношений с КНР является скорее дипломатической тактикой украинского лидера для привлечения внимания Запада. Тем не менее, такой ход Зеленского таит в себе опасность, потому что в момент, когда нужно будет укреплять сплоченность с западными странами против России, то разногласия вокруг Пекина могут дать Москве больше пространства для маневра, резюмировал японский журналист.

Пушков оценил намерение украинских властей сблизиться с Китаем. Он назвал «пустой угрозой» слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о сближении с КНР. По словам советника, в случае если страны Запада заставят его страну выполнять Минские соглашения, Украина переориентируется на Китай.