Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пушков оценил намерение украинских властей сблизиться с Китаем

Михаил Алимов

Общество
Пушков оценил намерение украинских властей сблизиться с Китаем
Фото: roscongress / Евгений Лучинский

Сенатор Алексей Пушков назвал «пустой угрозой» слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о сближении с Китаем. По словам советника, в случае если страны Запада заставят его страну выполнять Минские соглашения, Украина переориентируется на Китай. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

— Дело в том, что Украина генетически не способна к независимому существованию: ей для этого не хватает ни подлинной истории, ни развитого национального начала, ни полноценной идентичности, ни политической элиты, способной проводить независимую политику, — рассуждает он.

Власти Украины неспособны к самостоятельности и только хотят «присосаться» к одному из центров силы, но у них это не получится, считает Пушков. Китай жестко ориентирован на прибыль, а Украине нечего ему предложить. Также он заявил, что страны Запада не дают паразитировать на себе Украине так, как бы ей хотелось. Поэтому и звучат такие заявления.

В июне сенатор прокомментировал желание Украины заработать на запуске газопровода «Северный поток — 2». Он назвал это проявлением «паразитического характера».

Читайте также:
УкраинаКитайСенатор Алексей Пушков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте