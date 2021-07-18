Пушков оценил намерение украинских властей сблизиться с Китаем

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Сенатор Алексей Пушков назвал «пустой угрозой» слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о сближении с Китаем. По словам советника, в случае если страны Запада заставят его страну выполнять Минские соглашения, Украина переориентируется на Китай. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

— Дело в том, что Украина генетически не способна к независимому существованию: ей для этого не хватает ни подлинной истории, ни развитого национального начала, ни полноценной идентичности, ни политической элиты, способной проводить независимую политику, — рассуждает он.

Власти Украины неспособны к самостоятельности и только хотят «присосаться» к одному из центров силы, но у них это не получится, считает Пушков. Китай жестко ориентирован на прибыль, а Украине нечего ему предложить. Также он заявил, что страны Запада не дают паразитировать на себе Украине так, как бы ей хотелось. Поэтому и звучат такие заявления.

В июне сенатор прокомментировал желание Украины заработать на запуске газопровода «Северный поток — 2». Он назвал это проявлением «паразитического характера».