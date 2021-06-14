Пушков прокомментировал намерение Украины заработать на «Северном потоке — 2»

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Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление украинского политолога Руслана Бортника о том, что Украине удастся заработать на «Северном потоке — 2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора. Он назвал это проявлением «паразитического характера».

Как отметил Пушков, Украина никак не связана с «Северным потоком — 2». По его словам, украинские власти не раз пытались сорвать проект. Пушков назвал новое заявление украинской стороны подтверждением «паразитического характера» руководства этого государства, сообщает ФАН.

Напомним, украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предложил компенсировать Украине часть потерь от запуска газопровода «Северный поток — 2» за счет 5–10 процентов акций компании-оператора проекта.

Ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что достройка газопровода «Северный поток — 2» станет серьезным ударом по Украине.

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