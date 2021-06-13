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Рада: Газопровод «Северный поток — 2» серьезно ударит по Украине
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Рада: Газопровод «Северный поток — 2» серьезно ударит по Украине

Полина Долганова

Политика

Достройка газопровода «Северный поток — 2» станет серьезным ударом по Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

По его словам, завершение строительства магистрального трубопровода затронет каждого украинца. Кроме того, это нанесет серьезный ущерб экономике страны.

Шуфрич добавил, что Киев не смог обезопасить себя, а лишь «как мантру» повторял слова о том, что газопровод не будет достроен.

— Нам изначально надо было бороться, наверное, не за закрытие «Северного потока — 2», а за обеспечение себя транзитным контрактом не на четыре года, а на 14–25 лет, — подытожил депутат в эфире телеканала «Наш».

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца.

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УкраинаСеверный поток — 2Рада
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