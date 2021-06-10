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Госдеп назвал «Северный поток — 2» угрозой безопасности партнеров США
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Госдеп назвал «Северный поток — 2» угрозой безопасности партнеров США

Татьяна Плотникова

Политика

Российский газопровод «Северный поток — 2» несет угрозу подрыва безопасности партнеров США. С таким заявлением в четверг, 10 июня, выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

По словам чиновника, в Госдепе рассматривают «Северный поток — 2» как геополитический проект России, «который угрожает европейской энергетической безопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых наших близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО».

Прайс также рассказал, что между американским лидером Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель остаются разногласия по «Северному потоку — 2», обсудить которые стороны смогут при личной встрече, сообщает ТАСС.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора-два месяца.

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