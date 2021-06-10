МИД: Заявления Вашингтона по «Северному потоку — 2» не изменят позицию Москвы

Фото: МИД РФ

Резкие заявления Вашингтона о возмещении Киеву транзитных потерь из-за «Северного потока — 2» не смогут изменить Москвы. Об этом рассказал замглавы МИД Сергей Рябков в четверг, 10 июня.

Ранее Госдепартамент США пообещал, что Вашингтон не допустит превращения «Северного потока — 2» в «политическое оружие Москвы». В свою очередь, глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен заявлял, что в США обсуждают с Германией возможность возмещения транзитных потерь Киева из-за строительства «Северного потока — 2» в обход Украины.

Рябков прокомментировал заявления Вашингтона. Он подчеркнул, что США слышат только те страны, которые им «поддакивают».

— Я ничему не удивляюсь, но просто поражаюсь тому, насколько наши американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнерами и даже оппонентами на международной арене, — отметил Рябков.

По его словам, Вашингтон своими действиями только укрепляет решение Москвы о строительстве газопровода. Рябков отметил, что спустя время в США поймут, что Россия была права, так как обеспечивала энергобезопасность Европы, пишет РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода против компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры против российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки «Северного потока — 2» за 1,5–2 месяца.

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