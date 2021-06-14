Украинский политолог заявил, что страна может заработать на «Северном потоке — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Украине удастся заработать на «Северном потоке — 2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора. Об этом в понедельник, 14 июня, заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, такой подход поможет «компенсировать убытки», которые реализация проекта нанесет стране. Эксперт предлагает «передать» Украине пять процентов стоимости «Северного потока — 2», а также сделать украинский «Нафтогаз» его акционерами.

— Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником «Северного потока — 2», дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки, — заявил эксперт.

Руслан Бортник подчеркнул, что Украине в этой ситуации нужно отказаться от позиции американских партнеров и продвигать собственные интересы. В частности, он считает целесообразным создание российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа, пишет РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора-два месяца.

Ранее Госдеп назвал «Северный поток — 2» угрозой безопасности партнеров США.

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