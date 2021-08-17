Почти 500 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в Москве за полгода

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Почти 500 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в столице за шесть месяцев в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— За шесть месяцев 2021 года при сортировке было выделено и направлено на переработку 482 тысячи тонн вторсырья, что на 17 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сказал заммэра.

Он отметил, что в 2020 году Москва выделила свыше 855 тонн отходов. В текущем году этот показатель планируется повысить до одного миллиона тонн.

Бирюков также отметил, что рост количества собранных отходов в городе свидетельствует о том, что выбранные столицей методы борьбы с бытовым мусором являются эффективными.

Он напомнил, что программа по раздельному сбору мусора запустилась в Москве 1 января 2020 года. Ее главной задачей на первом этапе было сделать процесс раздельного сбора отходов максимально удобным для жителей города, передает РИА Новости.

Москва была признана лидером рейтинга наиболее чистых регионов страны, подготовленного Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в субботу, 24 июля.