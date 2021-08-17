Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Хиты Enigma, Enya и Стинга: ВДНХ пригласила москвичей на концерты

Ольга Маркова

Развлечения
Хиты Enigma, Enya и Стинга: ВДНХ пригласила москвичей на концерты
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Главная выставка страны с 19 по 22 августа приглашает посетителей в оранжерею павильона Азербайджанской Республики. Гости смогут услышать концерт-посвящение Стингу, хиты Enigma и Enya в исполнении Imperialis Orchestra, инди-поп-дуэт «Собачий Lie» и музыкантов-виртуозов из оркестров России и Европы Simple Music Ensemble.

В четверг, 19 августа, программу Tribute to Sting & The Police представит Dennis Nazarov Project. В нее войдут песни из альбомов британского рок-музыканта и композиции периода группы The Police, в которой Стинг был солистом. Хиты «Shape of My Heart», «Desert Rose», «Englishman in New York», «Fields of Gold» прозвучат в новых аранжировках.

На следующий день с хитами Enigma и Enya выступит Imperialis Orchestra.

В субботу, 21 августа, зрители услышат иронично-меланхоличный концерт от стильного инди-поп-дуэта «Собачий Lie». Особенностью коллектива являются насыщенный вокал и пронзительные тексты.

В воскресенье, 22 августа, выступит коллектив Simple Music Ensemble, состоящий из музыкантов-виртуозов оркестров России и Европы. Музыканты исполнят хиты итальянского композитора-неоклассика Людовико Эйнауди.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

Читайте также:
ВДНХклассика музыкиконцерт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Все мнения
О проекте