Хиты Enigma, Enya и Стинга: ВДНХ пригласила москвичей на концерты

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Главная выставка страны с 19 по 22 августа приглашает посетителей в оранжерею павильона Азербайджанской Республики. Гости смогут услышать концерт-посвящение Стингу, хиты Enigma и Enya в исполнении Imperialis Orchestra, инди-поп-дуэт «Собачий Lie» и музыкантов-виртуозов из оркестров России и Европы Simple Music Ensemble.

В четверг, 19 августа, программу Tribute to Sting & The Police представит Dennis Nazarov Project. В нее войдут песни из альбомов британского рок-музыканта и композиции периода группы The Police, в которой Стинг был солистом. Хиты «Shape of My Heart», «Desert Rose», «Englishman in New York», «Fields of Gold» прозвучат в новых аранжировках.

На следующий день с хитами Enigma и Enya выступит Imperialis Orchestra.

В субботу, 21 августа, зрители услышат иронично-меланхоличный концерт от стильного инди-поп-дуэта «Собачий Lie». Особенностью коллектива являются насыщенный вокал и пронзительные тексты.

В воскресенье, 22 августа, выступит коллектив Simple Music Ensemble, состоящий из музыкантов-виртуозов оркестров России и Европы. Музыканты исполнят хиты итальянского композитора-неоклассика Людовико Эйнауди.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.