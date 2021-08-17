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«За какие заслуги?!»: Май Абрикосов назвал зарплату Ксении Собчак в «Доме-2»

Полина Долганова

Общество
«За какие заслуги?!»: Май Абрикосов назвал зарплату Ксении Собчак в «Доме-2»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Блогер и бывший участник телепроекта «Дом-2» Май Абрикосов заявил, что журналистка Ксения Собчак зарабатывала в шоу гораздо меньше 100 тысяч долларов, как она сказала ранее в интервью с психологом Вероникой Степановой. Своим негодованием блогер поделился на своей странице в Instagram.

Абрикосов заверяет, что телеведущая получала 21 тысячу долларов за месяц работы в проекте. Кроме того, ее коллега и соведущая Ксения Бородина и вовсе получала в три раза меньше.

Блогера также возмутили слова Собчак о том, что она всего добилась сама, а не благодаря своей фамилии и влиятельным родителям.

— То есть Ксения хочет сказать, что она — 23-летняя студентка, без опыта работы на телевидении, грубо говоря, тусовщица — просто так достойна была получать в 3,5 раза больше, чем «девушка с улицы» Бородина? За что?! За какие заслуги?! Никто бы не платил Ксении Ивановой 21 тысячу долларов, — возмутился Абрикосов.

До этого блогер и телезвезда реалити-шоу «Дома-2» Рустам Солнцев высказал свое мнение о недавно опубликованном интервью с Вероникой Степановой на YouTube-канале Ксении Собчак. С первых минут атмосфера между женщинами накалилась, а зрители в комментариях писали, что дальше, по их мнению, вполне возможна драка. Многие упрекали Собчак в том, что она буквально нападала на свою гостью.

После интервью ведущая написала в Instagram пост о том, что у богатых тоже есть трудности. Например, она могла потерять состояние и положение в обществе из-за постоянных соблазнов, но она продолжает работать на протяжении всей жизни. Именно эти слова вызвали у Солнцева насмешку.

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