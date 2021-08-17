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Военный транспортник Ил-112 потерпел крушение в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия
Военный транспортник Ил-112 потерпел крушение в Подмосковье
Фото: Минобороны РФ

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил РИА Новости источник.

Военный транспортник потерпел крушение утром 17 августа при заходе на посадку в аэропорту Кубинка. Воздушное судно рухнуло в 1,5 километра от полосы на территории рядом с большим Никольским прудом. На борту самолета находились три человека, информация об их состоянии не поступала.

По предварительным данным, самолет мог проходить тестирование перед форумом «Армия-2021».

Похожий инцидент с крушением самолета произошел на Камчатке. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.

Позднее выяснилось, что самолет упал в Охотское море недалеко от пункта назначения. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета.

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