Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врачи рассказали, чего ждать от вакцин с несколькими штаммами COVID-19

Марина Найденкова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМВакцинация от коронавируса
Общество
Врачи рассказали, чего ждать от вакцин с несколькими штаммами COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вакцины от коронавируса, состоящие из нескольких штаммов, не будут тяжелее переноситься привитыми, чем существующие. Однако их производство невыгодно, да и вернее адаптировать имеющиеся препараты к новым штаммам вируса, а не смешивать их все в одной ампуле. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали врачи.

Директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказывал, что при формировании иммунитета от коронавируса правильнее всего было бы поступать, как с сезонным гриппом: применять вакцины, построенные на основе актуальных штаммов. Эксперт выразил уверенность в том, что такая работа будет проводиться, следующие антиковидные вакцины будут содержать сразу два–три штамма.

По словам врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, в таких вакцинах, вероятно, будут содержаться не вирусные частицы разных штаммов, а поверхностные белковые молекулы вирусов. Поэтому ожидать тяжелой переносимости прививок не приходится.

— Переносимость вакцины с поверхностными антигенами нескольких штаммов должна остаться прежней, — сказал врач.

Также Шунков отметил, что для эффективной борьбы с новыми штаммами коронавирусной инфекции необходима разработка поливалентных вакцин.

В свою очередь врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что побочные эффекты от вакцинации не должны измениться, а тем более усилиться: с медицинской точки зрения никакой дополнительной проблемы нет. А вот производить такие препараты будет тяжело и дорого.

— Если брать «адаптированные» варианты для «ЭпиВакКороны», наверное, это несложно. Какая разница — два пептида, три пептида, что-то мобилизировать непринципиально. Да, лишний технологический процесс. Но для «Спутника», «КовиВака» — большая проблема, — сказал врач.

По его словам, производственных мощностей и так не хватает в стране, поэтому делать препараты с двумя–тремя штаммами не нужно, добавил Крючков.

— Скорее всего, сейчас нужно адаптировать вакцины уже к соответствующим линиям «дельта» и «дельта-плюс», может быть, через полгода или восемь месяцев еще придется поменять. Но мешать туда уханьские штаммы, «дельта», «дельта-плюс» и еще там что-то совершенно бессмысленно. И очень сильно подорожает производство, — заключил эксперт.

Читайте также:
КоронавирусэкспертыВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Все мнения
О проекте