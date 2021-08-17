Врачи рассказали, чего ждать от вакцин с несколькими штаммами COVID-19

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Вакцины от коронавируса, состоящие из нескольких штаммов, не будут тяжелее переноситься привитыми, чем существующие. Однако их производство невыгодно, да и вернее адаптировать имеющиеся препараты к новым штаммам вируса, а не смешивать их все в одной ампуле. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали врачи.

Директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказывал, что при формировании иммунитета от коронавируса правильнее всего было бы поступать, как с сезонным гриппом: применять вакцины, построенные на основе актуальных штаммов. Эксперт выразил уверенность в том, что такая работа будет проводиться, следующие антиковидные вакцины будут содержать сразу два–три штамма.

По словам врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, в таких вакцинах, вероятно, будут содержаться не вирусные частицы разных штаммов, а поверхностные белковые молекулы вирусов. Поэтому ожидать тяжелой переносимости прививок не приходится.

— Переносимость вакцины с поверхностными антигенами нескольких штаммов должна остаться прежней, — сказал врач.

Также Шунков отметил, что для эффективной борьбы с новыми штаммами коронавирусной инфекции необходима разработка поливалентных вакцин.

В свою очередь врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что побочные эффекты от вакцинации не должны измениться, а тем более усилиться: с медицинской точки зрения никакой дополнительной проблемы нет. А вот производить такие препараты будет тяжело и дорого.

— Если брать «адаптированные» варианты для «ЭпиВакКороны», наверное, это несложно. Какая разница — два пептида, три пептида, что-то мобилизировать непринципиально. Да, лишний технологический процесс. Но для «Спутника», «КовиВака» — большая проблема, — сказал врач.

По его словам, производственных мощностей и так не хватает в стране, поэтому делать препараты с двумя–тремя штаммами не нужно, добавил Крючков.

— Скорее всего, сейчас нужно адаптировать вакцины уже к соответствующим линиям «дельта» и «дельта-плюс», может быть, через полгода или восемь месяцев еще придется поменять. Но мешать туда уханьские штаммы, «дельта», «дельта-плюс» и еще там что-то совершенно бессмысленно. И очень сильно подорожает производство, — заключил эксперт.