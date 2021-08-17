«Цирковой трюк»: в каких случаях выезд на встречку крайне опасен

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Нецелесообразность маневра, ограниченная видимость, запрещающие знаки и разметка, необходимость превышения скорости, езда в городе и плохие погодные условия — поводы отказаться от выезда на встречную полосу. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Владимир Бахарев.

По словам специалиста, обгон нужно совершать с конкретной целью.

— Выезд на встречную полосу должен быть целесообразен и понятен. Делать это для экономии времени бессмысленно: мы опередили одну машину, вторую, третью и вернулись на полосу, продолжая ехать с той же скоростью, как раньше. Выигрыш практически нулевой, — объяснил Бахарев.

Автоэксперт обратил внимание, что можно обгонять автомобиль, который едет со скоростью значительно ниже скорости других участников движения. Выезд на встречку также допустим, если впереди едет большой грузовик, загораживающий обзор.

Специалист подчеркнул, что обгон можно совершать только в тех местах, где это разрешено знаками и разметкой. Также во время маневра важно не превышать максимально допустимую скорость: по словам собеседника «ВМ», в большинстве случаев при выезде на встречную полосу водители разгоняются слишком быстро.

При недостаточной видимости во встречном направлении от обгона лучше отказаться, отметил специалист.

— При обгоне зона видимости должна быть достаточной. Если рельеф изгибается, мы не видим низину, и есть вероятность, что при выезде на встречную полосу как из-под земли вылезет встречная машина. При искривлении дороги начинать маневр также нельзя. Особенно это касается правого поворота: в такой ситуации водитель не видит встречного потока за тем автомобилем, который планирует обогнать, — предупредил Бахарев.

Эксперт обратил внимание, что многие водители догоняют впереди идущий автомобиль и только в этот момент выезжают на встречную полосу. В такой ситуации автомобилист не видит встречного потока и долго разгоняется по встречке. Логичнее набрать скорость в своей полосе и выехать на встречную полосу с преимуществом, отметил специалист.

Бахарев также заметил, что перед обгоном важно правильно рассчитать время.

— Нужно знать, сколько времени необходимо вашему автомобилю, чтобы опередить впереди едущую машину. Это можно выяснить, выполнив опережение на абсолютно пустой дороге и отсчитав время с момента включения поворотника до его выключения. Для обгона запас времени должен составлять больше трех секунд, — рассказал собеседник «ВМ».

Специалист обратил внимание, что от обгона в городе лучше вообще отказаться. По словам Бахарева, среднюю скорость в городских условиях определяют светофоры и пробки — на эти факторы водитель не может влиять, однако при обгоне может врезаться в автомобиль, выезжающий с прилегающей территории.

Эксперт заметил, что ни в коем случае не стоит выезжать на встречную полосу в плохую погоду.

— Обгон в дождь или гололед — настоящее испытание. Что должно вынудить человека идти на такой экстренный маневр? Я бы назвал это цирковым трюком, — заключил Бахарев.