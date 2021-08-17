Врач-гинеколог назвала симптомы злокачественных опухолей

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Врач-онкогинеколог Лина Гирагосова рассказала о том, какие симптомы могут указывать на то, что у женщины развивается рак.

— Это могут быть болезненные ощущения, ощущения дискомфорта в нижних отделах живота. Возможны появления кровянистых, водянистых выделений, уплотнений. Может возникать зуд, жжение, трещины. Есть неспецифические симптомы: боли при мочеиспускании, боли в животе, ощущение увеличенного живота, беспричинное поднятие температуры, — перечисляет специалист.

Если речь идет о раке молочной железы, то его диагностируют по уплотнениям, которые может найти пациентка даже самостоятельно. Болей при этом может не возникать. Злокачественная опухоль яичников, по словам онкогинеколога, обычно диагностируется уж в продвинутых стадиях — в III и в IV.

Также стоит обратить внимание на общее самочувствие: на качество сна, пищеварение, стул, утомляемость. Опытный доктор направит пациента на обследование, которое поможет поставить правильный диагноз.

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