Китайские ученые назвали самый полезный для организма чай

Фото: pixabay.com

Напитки из чайных листьев несут пользу для организма человека. При этом некоторые сорта чая более полезны, чем другие, сообщили ученые из Китая.

Группа исследователей изучила свойства чая и выбрала наиболее полезный из них. Так, специалисты утверждают, что самым полезным является чай улун. Исследование установило, что употребление 0,3 литра напитка в неделю способствует снижению уровня холестерина в крови. Также он способствует профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, полуферментированный улун полезен для пациентов, которые страдают от сахарного диабета второго типа. Содержащиеся в нем вещества стабилизируют уровень сахара, сообщили ученые.

Улун еще является эффективным средством профилактики онкологии. Китайские ученые подчеркивают, что напиток снижает риск возникновения рака яичников, передает портал «Экономика сегодня».

Стоматолог объяснил, как правильно пить кофе без вреда для зубов. В чашечке хорошего кофе, который был правильно приготовлен, содержится 1–2 процента кофеина, 300 антиоксидантов и порядка 800 ароматических веществ. Это целая химическая лаборатория, о пользе и вреде которой для организма сторонники и противники бодрящего напитка спорят до сих пор.