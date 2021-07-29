Стоматолог объяснил, как правильно пить кофе без вреда для зубов

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

В чашечке хорошего кофе, который был правильно приготовлен, содержится 1–2 процента кофеина, 300 антиоксидантов и порядка 800 ароматических веществ. Это целая химическая лаборатория, о пользе и вреде которой для организма сторонники и противники бодрящего напитка спорят до сих пор. Своим мнением на этот счет с «Вечерней Москвой» поделился владелец стоматологического центра Dr. SHIPKOV dental clinic Владимир Шипков.

Химический состав

Чтобы понимать, как кофе влияет на зубы, надо знать, из чего состоят зерна. Зеленые кофейные бобы содержат порядка 1200 химических элементов. Среди них калий, натрий, медь, железо, цинк, марганец и другие необходимые организму микроэлементы, белки, жиры, углеводы, витамины, такие как В1, В2, Е. Если уж совсем упростить, можно сказать что кофейные бобы примерно наполовину состоят из сахаров природного происхождения, другая половина — это кофейные масла и вода. Темный цвет зерна приобретают из-за карамелизации сахаров. Вещества в составе кофе-бобов, безусловно, имеют пищевую ценность для организма, но никак не участвуют в укреплении зубной эмали и тем более не обладают терапевтическими свойствами.

Как кофе влияет на организм

Бодрящее действие кофе обусловлено наличием в составе кофеина. Без него почитателей у этого напитка поубавилось бы. Вещество относится к группе алкалоидов, имеет горький вкус, ценится за свою способность бодрить, прогонять сон, повышать работоспособность. Кофеин стимулирует работу ЦНС, увеличивает пульс и давление, оказывает умеренный мочегонный эффект, разжижает кровь, чем препятствует тромбообразованию. Не все знают, но чай, в частности зеленый, тоже содержит кофеин, поэтому способен бодрить не менее эффективно. При этом он не оказывает негативного влияния на сердце и не причиняет вреда зубной эмали.

Влияние кофе на зубы

К сожалению для кофеманов, регулярное употребление ароматного напитка, особенно в чистой форме, не проходит бесследно для зубов. Влияние нельзя назвать однозначным, ведь у этого вопроса есть две стороны. Рассмотрим их обе.

Позитивная заключается в бактерицидных свойствах, которыми в определенной степени обладают зерна кофе. Если ученые не ошибаются, кофе должен угнетать патогенную микрофлору в ротовой полости. Отчасти это так, но сила этих свойств довольно посредственная. Если вы хотите избавиться от микробов во рту, гораздо целесообразнее использовать бактерицидный ополаскиватель, чем выпивать одну чашку кофе за другой. Хотя, справедливости ради, стоит признать, что кофе не способствует появлению налета, но только в том случае, если выпивается без сахара и других сахаросодержащих добавок. Еще одно безусловно положительное качество кофе — наличие большого количества антиоксидантов, связывающих свободные радикалы и препятствующих развитию многих болезней, включая онкозаболевания. Правда, такого рода польза практически никак не касается ротовой полости.

Фото: Из личного архива Владимира Шипкова

Наиболее очевидный негативный фактор ароматного напитка с горьковатым вкусом и насыщенным цветом — его красящие свойства. Всем известно, что пятна кофе отстирываются с большим трудом, из глубоких структур зуба, в частности из дентина, они выводятся с неменьшим трудом. Подавляющее большинство любителей кофе имеют желтоватые или светло-коричневые зубы. Еще один минус — деструктивное температурное воздействие. Дело в том, что в наших широтах кофе принято пить горячим, а это не очень хорошо для эмали, ведь способствует появлению микротрещин и увеличению размера уже имеющихся.

Сам по себе напиток не способствует образованию мягкого налета, но его принято пить со сладостями, сахаром или сахаросодержащими добавками. Шоколад, карамель, сладкие сиропы — известные враги зубов, и в этой битве они с кофе заодно. Сладости — идеальная пища для патогенной микрофлоры, а она, как известно, является главной причиной появления кариеса. Так что вывод о ее вреде, в том числе в тандеме с кофе, очевиден.

Можно ли безопасно пить кофе

Да! Но только при неукоснительном соблюдении ряда рекомендаций.

Минимизируйте количество выпиваемых чашек. Одной-двух вполне достаточно, чтобы наслаждаться любимым напитком и не причинять вреда здоровью. Уменьшите количество сахара или откажитесь от него вовсе. Это касается и сахаросодержащих добавок, а также десертов, съедаемых с кофе. Выбирайте латте или капучино. Они обладают меньшей крепостью, чем американо и эспрессо, к тому же присутствие молока в напитке уменьшает его красящие свойства. Уменьшите температуру напитка. Вовсе необязательно переходить на кофе со льдом, но дать напитку остыть перед употреблением точно стоит. Полощите рот после кофе. Идеально, если делать это специальными ополаскивателями, но за неимением такового подойдет и чистая теплая вода.

Эти простые советы помогут снизить вред кофе, но не сделают зубы белее. Чтобы нивелировать красящие свойства напитка, необходимо регулярно посещать стоматолога для выполнения профессиональной гигиены, а дома — использовать специальные средства с отбеливающим эффектом, которые назначит доктор.

Если зубы потемнели в результате регулярного употребления кофе или приобрели нелицеприятный оттенок, эту проблему легко решить при помощи кабинетного отбеливания.