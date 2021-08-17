Врач объяснила, как ранняя половая жизнь влияет на развитие рака у женщин

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Врач-онкогинеколог Лина Гирагосова объяснила взаимосвязь между ранней половой жизнью и возникновением рака шейки матки у женщин.

— У женщин эпителий шейки матки в раннем возрасте еще не зрелый, он еще не готов. Он очень тонкий и восприимчивый к воспалительным агентам. Начиная жить половой жизнью, женщина может менять половых партнеров, и легко может произойти заражение вирусом папиломы человека (ВПЧ). Вирус меняет эпителий, и возникает дисплазия, а потом и онкология, особенно от 16 и 18 типов вирусов. Если женщина начинает в юном возрасте жить половой жизнью, пренебрегает правилами интимной гигиены, то вероятность онкологических заболеваний возрастает, — объясняет эксперт в интервью на YouTube-канале «Клачт Онлайн».

Также доктор отметила, что есть ряд онкологических заболеваний, которые передаются по наследству. К ним относятся рак маточной трубы, рак яичника, рак молочной железы. Чтобы определить уровень риска развития таких заболеваний, можно сдать специальные тесты.

Ранее врач-онколог рассказала о том, какие симптомы могут указывать на возникновение онкологических заболеваний у женщин.