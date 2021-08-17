Суд отложил рассмотрение иска Костюшкина к Монеточке из-за неявки ответчицы

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга отложил рассмотрение иска бывшего участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина к певице Елизавете Гырдымовой, более известной под псевдонимом Монеточка. Заседание прошло во вторник, 17 августа.

Рассмотрение дела о плагиате перенесли на 2 сентября, так как ответчица не явилась в суд, пишет ТАСС.

Костюшкин подал иск в Екатеринбургский суд с требованием о выплате компенсации в размере 900 тысяч рублей за «использование его произведения», передает НСН.

В разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» менеджер Костюшкина Сергей Комиссаров отметил, что Монеточка «сплагиатила» композицию «Женщина, я не танцую», использовала стилистику и ритм в своей песне «Мама, я не зигую». Сама Монеточка, как и ее представители, ситуацию комментировать отказываются.