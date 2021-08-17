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Аэрацию воздуха проведут в Москве из-за жаркой погоды 17 августа

Полина Долганова

Город
Аэрацию воздуха проведут в Москве из-за жаркой погоды 17 августа
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Из-за жаркой погоды в столице проведут аэрацию воздуха во вторник, 17 августа, в 14:00. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, — сказал заммэра.

По его словам, асфальт деформируется в жаркую погоду из-за интенсивного воздействия солнечных лучей. Так, благодаря аэрации в городе удается существенно снизить степень деформации дорожного полотна.

Бирюков отметил, что аэрация воздуха проводится в городе при температуре выше 25 градусов, передает РИАМО.

Во вторник, 17 августа, Москва и Подмосковье будут находиться в теплом секторе балтийского циклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 29–31 градус, в Московской области возможно от 26 до 31 градуса.

Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 45 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

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