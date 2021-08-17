Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 августа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Во вторник, 17 августа, Москва и Подмосковье будут находиться в теплом секторе балтийского циклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 29–31 градус, в Московской области возможно от 26 до 31 градуса.

Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 45 процентов.

Геомагнитный фон ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости, сообщает портал «Метеоновости».

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности во вторник, 17 августа, из-за сильной жары. Период предупреждения будет действовать с 10:00 до 16:00. Местами воздух может прогреться до плюс 30–32 градусов, передает ФАН.

Однако дожди вновь придут в Москву и Московскую область во второй половине дня среды, 18 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как отметил синоптик, дожди будут кратковременными, однако заметными — «не просто смочит землю дождик». Самой большой интенсивности осадки достигнут 18 и 19 августа. В пятницу, 20 августа, дожди станут ослабевать.