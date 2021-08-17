Москвичам пообещали возвращение дождей 18 августа

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Дожди вновь придут в Москву и Московскую область во второй половине дня среды, 18 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, дожди будут кратковременными, однако заметными — «не просто смочит землю дождик». Самой большой интенсивности осадки достигнут 18 и 19 августа. В пятницу, 20 августа, дожди станут ослабевать.

Вместе с тем существенного снижения температуры ожидать не стоит — дожди не смогут охладить воздух в столичном регионе. В связи с этим столбики термометров будут показывать значения, на три-четыре градуса превышающие климатическую норму. С четверга, 19 августа, температура в Москве прогнозируется от 20 до 25 градусов, цитирует Вильфанда ТАСС.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода придет в Центральную Россию в начале текущей недели. Во вторник, 17 августа, воздух прогреется до аномальных плюс 28–30 градусов. На юге местами температура может составить до 35 градусов тепла. По ночам температура воздуха будет опускаться не ниже плюс 15 градусов.

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности во вторник, 17 августа, из-за сильной жары. Период предупреждения будет действовать с 10:00 до 16:00. Местами воздух может прогреться до плюс 30–32 градусов.