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Эксперты рассказали, ждать ли москвичам наплыва беженцев из Афганистана

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Эксперты рассказали, ждать ли москвичам наплыва беженцев из Афганистана
Фото: Скриншот видео

Москве пока не стоит опасаться наплыва беженцев из Афганистана после захвата власти в Кабуле движением «Талибан»*. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как отметил программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук Иван Тимофеев, история с беженцами и мигрантами пока актуальна, скорее, для соседних с Афганистаном постсоветских государств — Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана.

— Ситуация тревожная, потому что в хаотичном порядке происходят попытки пересечения границы Афганистана с сопредельными государствами, в основном бывшими правительственными силами. В Узбекистан, например, перелетели самолеты. Непосредственной угрозы для наплыва в Россию мигрантов сейчас нет, но сама гуманитарная ситуация точно ухудшится, — отметил эксперт.

Похожее мнение высказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. С его точки зрения, беженцы — это наименьшая из проблем. Тем более быстро они до России могут не добраться.

— Проблемой может стать активность террористов на территории Афганистана. На стороне «Талибана»* сражались другие террористические организации, включая «Аль-Каиду»**, которые могут использовать Афганистан как плацдарм для проникновения на другие территории, в том числе в страны СНГ. Кроме того, наркотрафик. Его практически полностью контролирует «Талибан»*. Соответственно, он может вырасти. Возможно также сращивание криминала и террористических группировок на почве торговли наркотиками и выстраивание новой террористической сети, которая будет гораздо опаснее существующих, — пояснил специалист.

Иван Тимофеев, в свою очередь, заметил, что долгое время «Талибан»* заявлял о себе, как о чисто национальной силе, не стремящейся к какой-то экспансии. Но все может поменяться после захвата власти в Афганистане. Несмотря на заявления представителей движения о невыходе за границы Афганистана, по его мнению, доверять этим словам на 100 процентов не стоит. Поскольку такова логика международных отношений.

— Неизвестно, что «Талибан»* на самом деле предпримет. Проблемы могут быть. Для нас это в том числе новые вызовы, с которыми предстоит работать, — заключил собеседник «ВМ».

Об окончательном захвате власти талибами в Афганистане стало известно 15 августа. В этот день вооруженные подразделения движения без боя заняли столицу страны Кабул. Национальная армия Афганистана практически не оказала сопротивления. Президент Ашраф Гани и другие чиновники, включая маршала Абдул Рашида Дустума, бежали.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

**«Аль-Каида» — террористическая группировка, запрещенная в России.

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