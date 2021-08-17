Расписание аэроэкспрессов изменится на Внуковском направлении 21 августа

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Все аэроэкспрессы между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будут отменены 21 августа из-за проведения плановых работ по развитию железнодорожной инфраструктуры на Киевском направлении железной дороги. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба компании «Аэроэкспресс».

К обычному расписанию поезда вернутся с 6:00 следующего дня — 22 августа.

На период проведения работ на указанном участке пассажирам рекомендуется воспользоваться метрополитеном с пересадкой на общественный транспорт на станции «Саларьево». Таким способом все желающие смогут беспрепятственно добраться до аэропорта.

Уточняется, что терминалы «Аэроэкспресс» на Киевском вокзале и во Внукове будут работать в штатном режиме.

Для тех пассажиров, которые купили билеты на 21 августа, будет предусмотрена компенсация, подытожили в пресс-службе.

До этого стало известно, что новый терминал для пассажиров аэроэкспрессов открылся в аэропорту Домодедово. Терминал состоит из двух железнодорожных платформ с навесом, четырех путей, а также четырехэтажного многофункционального комплекса для обслуживания граждан.