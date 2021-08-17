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Владельцев опасных балконов предупредили об уголовной ответственности

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Владельцев опасных балконов предупредили об уголовной ответственности
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Собственник жилья может быть привлечен к уголовной ответственности, если из-за неправильного демонтажа или эксплуатации балкона в квартире пострадал другой человек. Например, если на пострадавшего упало старое остекление и ему причинен вред здоровью выше средней тяжести. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин.

— Если нанесен ущерб здоровью выше средней тяжести, тогда возбуждается уголовное дело, уже не административное. В рамках уголовного дела может быть назначена судебно-техническая экспертиза о причинах происшествия. Если по результатам экспертизы будет установлено, что причиной явилась неправильная эксплуатация или неправильные установка, монтаж этого остекления, тогда будет виноват собственник — он будет нести ответственность в уголовном порядке, — сказал собеседник «ВМ».

Также эксперт рассказал, что «пожаловаться на опасный балкон соседа» можно в жилищную инспекцию. Она должна выдать обязывающее предписание об устранении нарушений или даже оштрафовать за него. Если такая мера не повлечет за собой положительных эффектов, то жилищная инспекция имеет право обратиться в суд и потребовать от собственника привести балкон в проектное состояние.

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