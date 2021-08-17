Менеджеры Монеточки подтвердили факт получения иска от Костюшкина

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Официальные представители певицы Елизаветы Гырдымовой, известной под псевдонимом Монеточка, подтвердили получение иска от экс-солиста дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Об этом менеджеры сообщили во вторник, 17 августа.

Стас Костюшкин обвиняет Монеточку в плагиате и требует 900 тысяч рублей в качестве компенсации. Поводом для разбирательства послужил выпуск песни «Мама, я не зигую», аранжировка которой, по мнению Костюшкина, полностью совпадает с мелодией в композиции «Женщина, я не танцую».

Костюшкин подал иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, заседание первоначально было назначено на 17 августа. Представители Монеточки ранее заявляли, что не получали никаких судебных документов, однако позже подтвердили наличие иска, сообщает Пятый канал.

— Планируется еще встреча, будем знакомиться с решением, документами. Других комментариев пока нет, — сообщил директор Монеточки Максим Гну.

В результате судебное заседание перенесли на 2 сентября, так как Елизавета Гырдымова не явилась в зал суда.

Ранее менеджер Стаса Костюшкина в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» отметил, что Монеточка использовала стилистику и ритм песни «Женщина, я не танцую».